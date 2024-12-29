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Iğdır'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Iğdır'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyon, 6 ay süren bir takibin ardından yapıldı.

Iğdır'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 ay takip ettikleri 8 şüphelinin adresine operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi. 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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