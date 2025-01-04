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Iğdır'da Tarihi Eser Operasyonu: 715 Sikke Ele Geçirildi

Iğdır'da Tarihi Eser Operasyonu: 715 Sikke Ele Geçirildi
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Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı ve 715 adet sikke ele geçirildi. Emniyet, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdürecek.

Iğdır'da yapılan tarihi eser operasyonunda 715 sikke ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz analiz ve çalışmalarının ardından, il merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser değeri taşıdığı değerlendirilen 715 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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