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Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 300 Altın Sikke Ele Geçirildi

Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 300 Altın Sikke Ele Geçirildi
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Iğdır'da gerçekleştirilen bir operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin üstünde 300 altın sikke bulundu. Güvenlik güçleri, eserlere el koyarak adli işlem başlattı.

Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın üst aramasında üzerinde 300 altın sikke ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında başlattığı istihbarı çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığına dair önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Şehir merkezinde yapılan faaliyette, tarihi eser kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Şahsın üst aramasında şahsın üzerinde 300 adet altın sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, güvenlik güçlerince muhafaza altına alınırken olaya karışan 1 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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