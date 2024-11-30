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Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 201 Altın Sikke Ele Geçirildi

Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 201 Altın Sikke Ele Geçirildi
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Iğdır'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi gözaltına alındı ve 201 altın sikke ele geçirildi.

Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 201 adet altın sikke ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir zanlıyı takibe aldı. Şüphelinin aracını durdurup arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirdi.Ekipler tarafından zanlı gözaltına alındı, sikkelere el konuldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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