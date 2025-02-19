Iğdır'da Şüpheli Paket Fünye ile Patlatıldı

Iğdır şehir merkezinin en işlek caddesi üzerinde bulunan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde şüpheli bir çantayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü sırada olay yerine çantanın sahibi olduğu düşünülen bir vatandaş geldi. Vatandaş polis ekiplerine çantayı unuttuğunu bildirdi. Bomba imha uzmanı ekipleri önlem amaçlı gerekli önlemleri aldıktan sonra şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde imha etti.

Bu arada çevrede bulunan vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını film izler gibi seyretti. - IĞDIR