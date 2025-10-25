Haberler

Iğdır'da Silahlı Kovalamaca Paniğe Yol Açtı

Iğdır'da Silahlı Kovalamaca Paniğe Yol Açtı
Güncelleme:
Iğdır'da bir şahsın elinde silahla koşarak kaçarken kendisini kovalayanlara ateş açması sonrasında bölgede panik yaşandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi, polis kaçan şahsı bulmak için çalışmalarına başladı.

Iğdır merkezde meydana gelen silahlı kovalamaca, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Elinde silahla kaçan bir şahıs, kendisini kovalayan kişilere ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Iğdır Merkez Şube Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs elinde silahla koşarak kaçmaya başladı. Şahsı kovalayan birkaç kişiyle arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Kaçan şahıs, kendisini kovalayan kişilerden hem kaçtı hem de rastgele ateş etti. Silah seslerinin yankılandığı sokakta vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay sırasında bölgede bulunan vatandaşlar çevreye dağılarak güvenli alanlara sığındı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, taraflar kısa sürede olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, yaşanan kovalamaca anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde şahsın kaçışı ve ateş etme anları net bir şekilde görülüyor.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
