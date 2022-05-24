Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Iğdır'da kaçakçılara yönelik operasyonda, 2'si kalaşnikof marka 3 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve sigara kaçakçılığı olaylarını önleme çalışmaları kapsamında il merkezine bağlı Suveren köyünde operasyon yaptı.

Operasyonda, Ağrı'dan Iğdır'a getirilip piyasaya sürülmek istenen 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kentin Tuzluca ilçesindeki bir başka operasyonda ise uzun namlulu silah satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişinin evinde arama yapıldı.

Aramada, 2 kalaşnikof marka ruhsatsız uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 73 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 20 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı olayına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.