Iğdır'da seyir halindeki ticari araç alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücüsü bilinmeyen 04 D 5302 plakalı ticari araç yol ortasında alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile alevlere müdahale ederken itfaiye ekiplerine de haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Ara ara patlamaların yaşandığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - IĞDIR