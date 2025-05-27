Iğdır'da Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

Iğdır'da Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı
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Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu ticaretine karışan 19 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer 7 kişinin işlemleri devam ediyor.

Iğdır'da rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalar kapsamında, adliye çalışanlarına yönelik rüşvet, insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarıyla ilgili bir dizi operasyon gerçekleştirildi. İnsan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli Beldesi'nde faaliyet gösteren 9 eğlence yerine yönelik yapılan baskınlarda yakalanan 12 şüpheli, sabah saatlerinde polis ekiplerince Iğdır Adliyesi'ne getirildi. Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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