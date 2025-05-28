Iğdır'da Rüşvet Soruşturmasında 2 Tutuklama

Iğdır'da Rüşvet Soruşturmasında 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Adliye çalışanları 'rüşvet vermek' ve 'irtikap' suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

Iğdır'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan adliye çalışanı 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda, Iğdır 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 2. Asliye Ceza Mahkemesi ve İnfaz Mahkemesi'nde görevli yazı işleri müdürlerinden T.Ç. ve Ü.Y., "rüşvet vermek" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklandı. Aynı kapsamda gözaltına alınan bir diğer yazı işleri müdürü M.H. ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Almanya, hızlı vatandaşlık uygulamasını sona erdiriyor

Almanya o uygulamayı sonlandırıyor!
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.