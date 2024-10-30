Iğdır'da PKK/KCK Operasyonu: 1 Gözaltı
Iğdır'da PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon ile K.Y. isimli şüpheli yakalandı. Emniyet, terör örgütüne karşı mücadeleye devam edeceğini açıkladı.
Iğdır'da yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan 1kişi gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Terör Örgütü'ne üye olma suçuna yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, K.Y. isimli şüpheli Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet yetkilileri, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - IĞDIR