Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Piknik Ateşi Örtü Yangınına Yol Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'a bağlı Korhan yaylasında çıkan örtü yangını, piknik için yakılan ateşin kıvılcımlarının sebep olduğu iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Iğdır'a bağlı Korhan yaylasında çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, vatandaşlar yangına piknik için yakılan ateşin neden olduğunu iddia ettiler.

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Iğdır'ın Korhan yaylasında, iddiaya göre piknik yapan kişilerin yaktığı ateşin kıvılcımları kuruyan otlara sıçrayarak örtü yangınına sebep oldu. Yangını fark eden vatandaşlar, ilk etapta kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Ancak bu çabalar yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından vatandaşlar, piknik yapan kişilere tepki gösterdi ve bu kişilerin hayvan otlak alanlarını yaktığını iddia etti. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalarını sürdürürken, vatandaşlardan bu tür durumlarda daha dikkatli olmalarını ve açık alanlarda ateş yakmamalarını istedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title