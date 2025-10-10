Haberler

Iğdır'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Iğdır'da Şehit Vahap Akar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Vahap Akar Caddesi'nde ara yoldan aniden çıkan otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR

