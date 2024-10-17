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Iğdır'da Okul Güvenliği İçin Geniş Kapsamlı Denetim

Iğdır'da Okul Güvenliği İçin Geniş Kapsamlı Denetim
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Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 40 okul ve 44 iş yeri kontrol edildi. Okul çevresinde 695 kişi sorgulandı ve 144 araç denetlendi.

Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okulların bulunduğu alanlarda geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Iğdır'da "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" diyen İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okulların bulunduğu alanlarda geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Toplamda 40 okul kontrol edilirken 44 iş yeri de denetlendi. Okul çevresinde 695 kişi sorgulanırken 34 ekip görevlendirildi. Düzenlenen denetimlerde 131 personel görev aldı. Denetimlerde 144 araç kontrol edilirken 55 tane de okul servisi kontrol edildi. Kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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