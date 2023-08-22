Iğdır'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Iğdır merkezde iki kişinin motosiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına takıldı. Hırsızlık olayı, Doğubayazıt caddesi olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi Basın Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş motosikletini gündüz vakti merkezde ve güvenilir diye bir kahvenin önüne bırakarak işe gitti. Akşam kahve kapandıktan sonra saat 20: 00 sıralarında iki şahıs motosikletin olduğu yere geldi. İki şahıstan biri bina girişinde beklerken diğeri ise önce etrafı kontrol etti daha sonra yanında getirdiği keski ile motosikletin anahtarını kırdı. Motosikleti çalan şahıs motosikleti çalıştırmayı başarmayınca diğer kişinin yardımı ile motosikleti iteleyerek çaldılar. İşten dönen motosiklet sahibi motosikletinin bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler çevredeki güvenlik kamerasını izledikten sonra motosikleti çalan iki şahsın peşine düştü. Motosikletin çalınma anı saniye saniye kameraya yansırken Iğdır'da her gün birden çok başta bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olmak üzere birçok hırsızlığın olduğu ortaya çıktı. Yakalanan hırsızların tekrar bırakıldığı öğrenildi.