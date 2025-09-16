Haberler

Iğdır'da Motor Kazası: Muhammet Eray Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Motor Kazası: Muhammet Eray Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da geçirdiği motor kazasının ardından Erzurum'da yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammet Eray, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da 8 gün önce, kuzeniyle birlikte motor kazası geçiren Muhammet Eray, kazanın ardından Erzurum'da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Eray, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen hafta Iğdır merkez Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eray ve kuzeni, motorlarıyla seyir halindeyken bir araç ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Eray, hemen ambulansla Erzurum'a sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak, uzun süren müdahalelere rağmen Eray kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eray'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Iğdır Asri mezarlığında defin edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi

Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.