Iğdır'da Motor Kazası: Muhammet Eray Hayatını Kaybetti

Iğdır'da 8 gün önce, kuzeniyle birlikte motor kazası geçiren Muhammet Eray, kazanın ardından Erzurum'da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Eray, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen hafta Iğdır merkez Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eray ve kuzeni, motorlarıyla seyir halindeyken bir araç ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Eray, hemen ambulansla Erzurum'a sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak, uzun süren müdahalelere rağmen Eray kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eray'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Iğdır Asri mezarlığında defin edildi. - IĞDIR