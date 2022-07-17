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Iğdır'da metruk binalar yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır'da metruk binalar yıkılıyor

Iğdır Belediyesi, tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Iğdır Belediyesi, tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Iğdır Belediyesi atıl vaziyette olup vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve tehlike oluşturan, kent estetiğini bozan metruk yapıların durum tespitini yaparak yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerini başlattı. Metruk binaların yıkılması ile birlikte kentte tehlike oluşturan yapılar ortadan kaldırılmış oluyor. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Iğdır 3. Sayfa Haberler

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