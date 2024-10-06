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Iğdır'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Iğdır'da Metruk Binada Yangın Çıktı
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Iğdır'da plastik hurda ve çöp dolu metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

Iğdır'da plastik hurda ve çöp dolu metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Emek Mahallesi İskender Iğdır Caddesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde plastik hurda ve çöplerin bulunduğu tek katlı metruk kerpiç binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binada çökmeler meydana geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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