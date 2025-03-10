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Iğdır'da maddi hasarlı kaza

Iğdır'da maddi hasarlı kaza
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Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi Şehit Vahap Akar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 38 ADA 016 ticari araç ile 25 EJ 687 plakalı kamyonet yolda seyir halinde iken ticari araç U dönüşü yaparken kamyonete yandan çarptı. Kaza sonrası otomobil savrulurken kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı. Otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. Maddi hasarlı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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