Iğdır'da maddi hasarlı kaza - Haberler

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Iğdır'da maddi hasarlı kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır'da maddi hasarlı kaza

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında sürücü sağ kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında sürücü sağ kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Iğdır- Tuzluca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın sürücü D. V yönetimindeki otomobil ana yolda ilerlerken önüne aniden köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak içi ani manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak hurdaya dönerken araç içindeki kadın sürücü D.V.'nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuzluca Tragger Iğdır 3. Sayfa Haberler

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