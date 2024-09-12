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Iğdır'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kanala düştü

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Iğdır'da bir sürücü, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala düştü. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 50 metre uçarak yol kenarındaki kanala düştü.

Kaza, gece saatlerinde Konaklı Mahallesi Doğubayazıt- Iğdır karayolunda meydana geldi. Iğdır istikametine seyreden Koray Sevindik yönetimindeki 61 AHV 658 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Araç yaklaşık 50 metre uçarak orada bulunan eski tahliye kanalına girdi. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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