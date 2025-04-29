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Iğdır'da Kontrolden Çıkan Tır Uçurumdan Kıl Payı Kurtuldu

Iğdır'da Kontrolden Çıkan Tır Uçurumdan Kıl Payı Kurtuldu
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Iğdır'da seyir halindeyken yoldan çıkan tır, uçurumun birkaç metre önünde durarak toprağa saplandı. Olayda sürücü yara almazken, jandarma ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Iğdır'da kontrolden çıkan tır, uçurumun birkaç metre önünde durarak toprağa saplandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt yönüne seyreden plakası ve sürücüsü bilinmeyen tır, Suveren köyü yakınlarında yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak zeminde sürüklenen araç, uçurumun birkaç metre önünde durarak toprağa saplandı. Olayda sürücü yara almazken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yolun bir şeridi kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler tırın uçurumdan devrilmemesi için özel ekipmanlarla önlem aldı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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