Iğdır'da Kontrolden Çıkan Tır Uçurumdan Kıl Payı Kurtuldu

Iğdır'da kontrolden çıkan tır, uçurumun birkaç metre önünde durarak toprağa saplandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt yönüne seyreden plakası ve sürücüsü bilinmeyen tır, Suveren köyü yakınlarında yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak zeminde sürüklenen araç, uçurumun birkaç metre önünde durarak toprağa saplandı. Olayda sürücü yara almazken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yolun bir şeridi kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler tırın uçurumdan devrilmemesi için özel ekipmanlarla önlem aldı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - IĞDIR