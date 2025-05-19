Iğdır'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Iğdır'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı
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Iğdır'da üniversite öğrencilerinin kaldığı 5 katlı kız öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yangın ekiplerinin müdahalesine neden oldu. Öğrenciler yurt binasından tahliye edildi.

Iğdır'da üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunda yangın çıktı.

Iğdır merkez İrfan Caddesi'ndeki 5 katlı bir kız öğrenci yurdunun çatı katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çatı kısmında yapılan kaçak yapıdan çıkan kıvılcımların nede olduğu iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Görevlilerin uyarısıyla öğrenciler yurdu boşalttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda kullandığı 3 TOMA, şehirdeki beton firmaların kullandığı beton döküm araçları ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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