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Iğdır'da kırsal alanda ölü bulunan gencin arkadaşı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Iğdır'da kırsal alanda ölü bulunan gencin arkadaşı tutuklandı

Iğdır'ın Enginalan köyünde bir gencin kırsal alanda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

Iğdır'ın Enginalan köyünde bir gencin kırsal alanda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

Enginalan köyünde yaşayan Mehmet Akif Gökçe'nin (19) kırsal alanda ölü bulunmasının ardından jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan Gökçe'nin arkadaşı D.F.'nin (18) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Akif Gökçe'nin yurt dışında tır şoförü olan babasının Türkiye'ye geldikten sonra defin işlemin yarın gerçekleşeceği öğrenildi.

Enginalan köyünde yaşayan Mehmet Akif Gökçe (19), 23 Ocak akşamı evden çıkmış bir daha geri dönmemişti. Ailenin akşam saatlerinde yaptığı arama sabah saatlerine kadar sürmüştü. Sabah saatlerine kadar çocuklarına kendi imkanları ile ulaşamayan aile jandarmadan yardım istemişti. Yapılan arama sonucu Gökçe'nin cansız bedeni, boş bir arazide ağaçların altında bulunmuştu. Jandarma olay ile ilgili kısa bir sürede ölen gencin arkadaşı olduğu öğrenilen D.F.'yi gözaltına almıştı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Gökçe Iğdır Akif 3. Sayfa Haberler

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