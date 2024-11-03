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Iğdır'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Iğdır'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
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Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde seyir halindeki bir kamyonet kaza yaparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Aynı yolda son 24 saatte başka bir kaza daha meydana geldi.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde sabah saatlerinde seyir halinde olan kamyonet kaza yaptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Iğdır-Tuzluca arasındaki Cincivat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Iğdır'dan Tuzluca istikametine gitmekte olan kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyonet devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Aynı yolda son 24 saatte iki kaza meydana geldi'

Dün akşam saatlerinde de kaza yerine yakın aynı yolda otomobilin köprü korkuluklarına çarpması üzerine Ş.T, kaza yerinde hayatını kaybetmiş araçta bulunan Y.B. ve V.Z. yaralanmıştı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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