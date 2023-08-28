Iğdır'da kamuflajlı motosiklet hırsızlığı

IĞDIR - Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan motosikleti gözüne kestiren iki şahıs tanınmamak için kamuflaj takarak motosikleti çaldılar.

Iğdır'da motosiklet ve bisiklet hırsızlığı artarken her gün bu hırsızlıklara yenileri ekleniyor. Iğdır Emek Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesine sabah saatlerine karşı gelen iki şahıs tanınmamak için kamuflaj kullandı. Hırsızlar bahçeye girdikten sonra biri motosikletin kilidini kırmak ile uğraşırken diğeri biraz dinledikten sonra arkadaşına yardım etti. Motosikletin kilidini kıran ikili daha sonra motosikleti alarak hızlıca oradan uzaklaştı. Sabah kalktığında motorunu göremeyen motosiklet sahibi güvenlik kamera görüntüsü ile polise başvurdu. Şahıslardan biri tutuklandıktan sonra bırakılırken diğer şahsın tutuklanması için çalışmalar devam ediyor. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.