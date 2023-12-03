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Iğdır'da Kahvehanede Barış Toplantısı Yapan İki Grup Arasında Kavga Çıktı

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Iğdır'da aralarındaki husumeti sona erdirmek için bir kahvede bir araya gelen iki grup yeniden kavga etti. Kavgada silah, sandalye, sopalar, testereler kullanıldı. Olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Iğdır'da barışmak için toplandılar, testere sopa ve silahlarla birbirlerine girdiler

Kavgada çok sayıda kişi yaralandı

IĞDIR - Iğdır'da aralarındaki husumeti sona erdirmek için bir kahvede bir araya gelen ve barış toplantısı yapan iki grup yeniden kavga edince, kavgada silah, sandalye, sopalar, testereler konuştu. Kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dün iki grup arasında tartışma ve daha sonrasında kavga çıktı. Vatandaşların araya girmesi ile dünkü kavga sona ererken iki grupta dağıldı. Araya vatandaşların girmesi ile kavga eden iki grubun barıştırılması için bugüne söz alındı. Taraflar Iğdır Merkez Basın Sokakta bulunan bir kahvede bir araya geldi. Barış toplantısı sürerken iddiaya göre taraflardan biri ayağa kalkarak küfür etti. Orada bulunan vatandaşlar tekrar araya girince küfür eden şahıs kendisini dışarıya çıkarmaya çalışan kişiye yumruk attı. Yumruk sonrası iki taraf birbirine girdi. Meydan savaşına dönen kavgada silah, sandalyeler, sopalar ve testere kullanıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kavgada yaralananlar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çok sayıda yaralının olduğu kavga ile ilgili Emniyet ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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