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Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Tabanca Ele Geçirildi

Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Tabanca Ele Geçirildi
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü kaçakçılık operasyonunda toplamda 6 adet tabanca ele geçirildi. İlgili şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığının yaptığı kaçakçılık operasyonunda 6 tabanca ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Merkez ilçede silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen arama faaliyetinde toplamda 6 adet tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında 5 adet Sig Sauer marka 7,65 çapında tabanca ve 1 adet Pietro Beretta marka 6,35 çapında tabanca yer aldı. Olayla ilgili yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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