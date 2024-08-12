Iğdır'da Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde çorap poşetlerine gizlenmiş sigara paketleri buldu. Yapılan detaylı incelemelerde, toplamda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ve ekmek içerisine saklanmış iki parça halinde 75 adet hap tespit edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda, yasa dışı kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına yönelik önemli başarılar sağladı. Operasyonlar kapsamında, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ile ekmek içerisine gizlenmiş 75 adet hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak üç şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından adli makamlara sevk edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların artarak devam edeceğini ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - IĞDIR