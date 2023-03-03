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Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 102 bin 75 lira ceza

3. Sayfa Haberleri

Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 102 bin 75 lira ceza

Iğdır'da kaçak keklik avlayan 6 kişiye toplam 102 bin 75 lira para cezası uygulandı.

Iğdır'da kaçak keklik avlayan 6 kişiye toplam 102 bin 75 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı arazi denetimlerinde bir alana çadırların kurulduğunu tespit etti. Ekipler, çadırlarda yaptığı arama sonucu 6 kişinin kaçak olarak keklik avladığını belirledi. Yapılan aramada 27 adet keklik ve 13 kafes ile tuzak ele geçirildi. Kaçak avlanan şahıslara toplam 102 bin 75 lira ceza kesilirken, keklik, kafes ve tuzaklara ise el konuldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Iğdır 3. Sayfa Haberler

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