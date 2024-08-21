Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Kaçak Botoks İlacı Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, ülkeye kaçak yollarla botoks ilacı getirildiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda 675 adet kaçak botoks ilacı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan ilaçlar, bir su deposunda gizlenmiş şekilde bulundu.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, ülkeye kaçak yollarla botoks ilaç getirildiği ihbarı üzerine yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 675 adet kaçak botoks ilacı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza attı. Iğdır'ın Aralık ilçesi Aşağı Aratan köyü bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir su deposu içerisine gizlenmiş bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıs ile birlikte, sırt çantasında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 675 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title