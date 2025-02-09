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Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 1764 Litre Ele Geçirildi

Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 1764 Litre Ele Geçirildi
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, yasadışı akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1764 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan kaçak akaryakıt operasyonunda gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Iğdır'da yasadışı akaryakıt kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İhbar üzerine bir araçta yapılan arama sonucu, toplam bin 764 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Yapılan operasyonla kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım atılırken, yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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