Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 1050 Litre Ele Geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - IĞDIR