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Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 1050 Litre Ele Geçirildi

Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 1050 Litre Ele Geçirildi
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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