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Iğdır'da JASAT Başarılı Operasyonla H.B.'yi Yakaladı

Iğdır'da JASAT Başarılı Operasyonla H.B.'yi Yakaladı
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan H.B.'yi yakaladı. Şahıs, yol kontrolü sırasında ele geçirildi ve adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Iğdır İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.B., il merkezi genelinde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı.Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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