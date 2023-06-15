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Iğdır'da Jandarmanın 184'üncü kuruluş yıl dönümü programı

Iğdır'da Jandarmanın 184'üncü kuruluş yıl dönümü programı

3. Sayfa Haberleri

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü dolayısıyla Iğdır'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü dolayısıyla Iğdır'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Iğdır Belediyesi önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve askeri personel 184. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Jandarmanın kuruluş yıldönümü ile ilgili bilgi verildi.

Törene Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca ve askeri personel katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Iğdır Belediyesi Jandarma Albay Iğdır 3. Sayfa Haberler

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