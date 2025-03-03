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Iğdır'da Jandarmadan Başarılı Operasyon: Aranan Şahıs Tutuklandı

Iğdır'da Jandarmadan Başarılı Operasyon: Aranan Şahıs Tutuklandı
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan bir şahsı başarılı bir operasyonla yakalayarak tutukladı. Jandarma yetkilileri, suçlularla mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla araması olan şahıs tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ( Jandarma Dedektifleri ) ekipleri sorumluluk sahasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu, nitelikli suçlardan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi. Jandarma yetkilileri, suçlulara yönelik mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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