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Iğdır'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 5.800 Gram Esrar Ele Geçirildi

Iğdır'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 5.800 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Iğdır'da yapılan jandarma operasyonunda 5.800 gram kubar esrar ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da Jandarma tarafından yapılan aramada 5 bin 800 gram kubar esrar maddesi ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda Aralık bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli kişinin adresinde gerçekleştirilen arama faaliyeti neticesinde, 5 bin 800 gram kubar esrar maddesi ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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