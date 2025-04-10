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Iğdır'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Iğdır'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Iğdır'da sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerle ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Iğdır'da sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen kazı malzemeleri ile ilgili adli tahkikat sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Tuzluca ilçesinde; sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, icra edilen faaliyette; muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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