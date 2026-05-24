Haberler

İnsan ticareti suçundan aranan 2 şüpheli, Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı

İnsan ticareti suçundan aranan 2 şüpheli, Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve insan ticareti suçundan firari oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Iğdır'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve insan ticareti suçundan firari oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 2 şüpheli Iğdır'daki Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda yakalandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Dilucu Kara Hudut Kapısı görevlilerince gerçekleştirilen çalışmada, Y.E. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahısların "İnsan Ticareti" suçu kapsamında firari oldukları ve çeşitli suçlardan arandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de olaylar sürerken paylaşımı dikkat çekti
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Otobüste akılalmaz olay! Şoförden kadın yolcuya 'İç çamaşırını gel al' çağrısı

Şoförden kadın yolcuya "Bıraktığın iç çamaşırını gel al" çağrısı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş