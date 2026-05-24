İnsan ticareti suçundan aranan 2 şüpheli, Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı

Iğdır'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve insan ticareti suçundan firari oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 2 şüpheli Iğdır'daki Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda yakalandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Dilucu Kara Hudut Kapısı görevlilerince gerçekleştirilen çalışmada, Y.E. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahısların "İnsan Ticareti" suçu kapsamında firari oldukları ve çeşitli suçlardan arandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı