Iğdır'da insan kaçakçılarına suçüstü: 2 tutuklama

Iğdır'da Jandarma ekipleri insan kaçakçılığı yapan iki kişiye suçüstü yaptı, yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da Jandarma ekipleri insan kaçakçılığı yapan iki kişiye suçüstü yaptı, yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'ın Aralık İlçesi Dilucu bölgesinde geçen pazar günü sabah saatlerinde Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İran sınır hattında müşterek yapılan faaliyette Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı.

Düzensiz göçmenler ile konuşan ekipler organizatör şahısların göçmenleri akşam saatlerinde cep telefonlarına gönderilen konumdan alıp batı illerine götürecekleri bilgisi aldı.

Organizatör şahıs veya şahıslar tarafından, göçmen şahısları alacakları konuma yakın bölgede Aralık Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kılığına girerek beklemeye başladı. Yaklaşık 6 saatlik bir bekleme sonrasında aynı gün saat 23.00 sıralarında belirtilen konuma Panel Van tipi aracın düzensiz göçmenleri almaya geldiği görüldü. Sivil Jandarma ekipleri tarafından şüpheli araca yapılan operasyon sonucu, 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yapan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan organizatör şahısların üstlerinde yapılan arama sonucu da 10 gr toz esrar maddesi ele geçirildi. Türkiye'ye yasadışı yollardan giren 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yapan 2 şüpheli şahıs mahkemeye çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör 2 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR