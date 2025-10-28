Haberler

Iğdır'da İnşaatta İskelenin Çökmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Iğdır'da İnşaatta İskelenin Çökmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da bir inşaatta kurulan iskelenin çökmesi sonucu asansör boşluğuna düşen iki işçiden biri, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayda diğer işçi ise yaralandı.

Iğdır merkez Topçular Mahallesi'ndeki bir inşaatta binanın asansörünü yapmak için kurulan iskelenin çökmesi sonucu asansör boşluğuna düşen ve yaralanan iki işçiden biri öldü.

Olay bugün öğle saatlerinde Topçular Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaat halindeki apartmanın 5 katındaki asansör boşluğuna düşen biri ağır iki yaralı İtfaiye Müdürlüğü ve 112 ekipleri tarafından olay mahallinden çıkartılıp hastaneye sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerden 1984 doğumlu Babak Najafov, ambulans içinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçinin Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenildi. Diğer işçi 1984 doğumlu Sananı Fatullayev

ise önce Iğdır Devlet Hastanesine daha sonra ise Erzurum Araştırma hastanesine sevk edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.