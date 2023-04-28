Iğdır'da iki grup arasında çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Iğdır'da bugün iki grup arasında çıkan ve polisin havaya ateş açarak durdurduğu kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre, Iğdır'da kız olayından dolayı aralarında husumet olan iki grup, dün akşam Söğütlü Mahallesi'nde bulunan bir asker uğurlama gecesinde karşı karşıya geldi. Burada iki grup arasında başlayan tartışma birden kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Bugün öğle saatlerinde aynı grup Söğütlü Mahallesi Mevlana Sokak'ta karşı karşıya geldi. Burada iki grup; sopa, bıçak, taş, kesici aletler ile birbirine saldırdı. Kavgada bir kişi aldığı darbe ile kendinden geçerken, vatandaşların ihbarı ile bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahale ettiği kavgada taraflar ayrılmayınca polis havaya ateş etti. Kavgada İbrahim Çınar, Mehmet Samur, Aziz Samur, Murat Samur ve Mustafa Samur yaralandı. Yaralılardan Mehmet Samur'un karnından aldığı bıçak yarasının ağır olduğu, durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı. - IĞDIR