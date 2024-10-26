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Iğdır'da Husumetli Aileler Arasında Sandalyeli Kavga

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Iğdır'da husumetli aileler arasında çıkan kavgada birçok kişi yaralandı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, polis müdahalesiyle sona erdi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da husumetli aileler arasında kavgada sandalyeler havada uçuştu: O anlar kamerada

IĞDIR - Iğdır'da daha önceden aralarında husumet olan aileler arasında çıkan sandalyeli kavgada birçok kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan aileler merkez Halfeli caddesinde kahvede karşılaşınca tartışmaya başladılar. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kahve içinde büyüyen kavgada taraflar birbirlerine sandalyeler ile saldırdı. Birçok yaralının olduğu kavgayı vatandaşlar ve ihbar üzerine giden polisler ayırdı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastenesine kaldırılırken polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da Husumetli Aileler Arasında Sandalyeli Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - 3.Sayfa

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