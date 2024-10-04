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Iğdır'da Hırsızlık Girişimi Alarmla Son Buldu

Iğdır'da Hırsızlık Girişimi Alarmla Son Buldu
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Iğdır'da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait bir iş yerine girmeye çalışan hırsız, hareket sensörlü alarm sistemi devreye girince kaçtı. Hırsızın uzun süren çabaları, alarm sesiyle son buldu.

Iğdır'da Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait iş girmeye çalışan hırsız, iş yerine ait hareket sensörlü alarm sisteminin devreye girmesiyle kaçtı.

Iğdır'da gece 02.40 sularında Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait iş yerine girmeye çalışan bir hırsız, uzun süre kapı ile uğraştı. Öncelikle kapının kilidini çekiçle açmaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca inşaatlarda kullanılan kesici aleti devreye sokarak kilidi kısa sürede kesti. Kesilen kilidi cebine atan hırsız, kapıyı elleriyle açarak içeri girdi. Ancak, içeri girdikten kısa bir süre sonra hareket sensörlü alarm sistemi devreye girdi. Alarmın çalması üzerine hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı. İş yerinde bulunan güvenlik kameraları, hırsızın yanında bir kişiyle birlikte olay yerinden uzaklaştığını kaydetti. İş yeri görevlilerin iş yerinde bir şey çalınmadığı için şüpheli veya şüphelilerden şikayetçi olunmadığı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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