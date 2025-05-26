Iğdır'da Hayvan Sürüsüne Otomobil Çarptı, 25 Koyun Telef Oldu

Iğdır'da Hayvan Sürüsüne Otomobil Çarptı, 25 Koyun Telef Oldu
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Iğdır'ın Kavaktepe Köyü Pamuk Geçidi mevkiinde meydana gelen kazada, hayvan sürüsüne çarpan otomobil sonucu 25 koyun telef oldu. Kazada can kaybı yaşanmazken, büyük maddi zarar oluştu.

Iğdır merkeze bağlı Kavaktepe Köyü Pamuk Geçidi mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yaylaya gitmek üzere yola çıkan bir hayvan sürüsüne otomobil çarptı. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu 25 koyun telef oldu.

Kazanın, hayvanların yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yaşandığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle sürüdeki bazı koyunlar olay yerinde telef olurken, bazı hayvanlar ise çevreye savruldu. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük maddi zarar meydana geldi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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