Iğdır'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Iğdır'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Tuzluca ilçesinde düzenlenen operasyonda "Kasten yaralama/dolandırıcılık" suçlarından 13 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K., "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.K. ile yine aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

