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Iğdır'da Hafriyat Kamyonu ile Tır Çarpıştı: Sürücüler Hafif Yaralandı

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Iğdır'ın Yaycı köyü mevkisinde hafriyat kamyonu ile tırın çarpışması sonucu her iki aracın sürücüleri hafif yaralandı. Olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.

Iğdır'da hafriyat kamyonu ile tırın çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Iğdır'ın Yaycı köyü mevkisinde hafriyat kamyonu ile tır, hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri hafif yaralandı. Sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik kısa sürede normal seyrine döndü. Araçlarda hasara neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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