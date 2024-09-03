Iğdır'da Gürcistan plakalı otobüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Iğdır'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Gürcistan plakalı bir otobüs şarampole devrildi. Kaza sonucunda otobüste bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İran'dan hareket eden ve Azerbaycan ile Türkiye üzerinden Gürcistan'a gitmekte olan GS 922 SS plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta 1'i sürücü olmak üzere toplamda 3 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Gürcistan uyruklu Ramız Akhverdıev (62) ve Azerbaycan uyruklu Süleyman Kerimoğlu (46)'nu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ramız Akhverdıev ve Süleyman Kerimoğlu'nun vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor. - IĞDIR