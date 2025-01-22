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Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptıkları operasyonda 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalananlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı kontroller sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemleri başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İ.C., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ve konuyla ilgili çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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