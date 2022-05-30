Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı - Haberler

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Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı Iğdır'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı, yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucunda söndürülebildi.

Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı

IĞDIR - Iğdır'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı, yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucunda söndürülebildi.

Yangın, saat 23.00 sularında Iğdır Özgür Mahallesi, Şehit Vahap Akar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangını yoldan geçen vatandaşlar görerek binada oturanlara haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmandaki daireler tek tek boşaltılırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik söndürme işleminin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken çatının büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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